Designerkerkbanken in de Notre-Dame?

Michel Aupetit zette onlangs een commissie aan het werk, die vooruitstrevende plannen maakte. Dat is opmerkelijk, omdat er net een hele discussie is geweest over een eventuele moderne torenspits. Het bouwwerk dat architect Viollet-Le-Duc in 1859 aan de kathedraal toevoegde, stortte bij de brand door het dak. Toen Emmanuel Macron liet doorschemeren wel iets te zien in een glazen of stalen creatie op de kathedraal, werd hij bedolven onder kritiek. Die mogelijkheid is nu definitief van de baan.

De commissieleden willen graag hedendaagse glas-in-loodramen in de kathedraal. Daarvoor zouden schilderingen van Viollet-Le-Duc, die de vuurzee wonderlijk genoeg hebben overleefd, moeten wijken. Het idee is om op de muren bij de ramen Bijbelverzen te projecteren. Ook wil het comité de houten en rieten meubels vervangen door hypermoderne kerkbanken met lichtjes erin. Volgens Le Figaro doen de schetsen van het nieuwe interieur denken aan een vliegveld of parkeerplaats.

Op het ministerie van Cultuur, eigenaar van de kerk, zouden al heel wat tegenstanders van de plannen zijn. Een deel van de ambtenaren ziet liever dat de Notre-Dame er precies zo uit komt zien als voor de brand. Mogelijk belandt de kwestie uiteindelijk op het bureau van Macron, die dus al liet blijken niet tegen een modernere kathedraal te zijn.