Inwoners Bergen kunnen weer naar huis

Dat wil niet zeggen dat het water overal weg is, met name het gebied tussen Aijen en Bergen is nog overstroomd. Om die reden rijdt er nog steeds een pendeldienst van het leger.

Eerder maandag werd ook bekend dat alle nog geëvacueerde inwoners van Steyl en enkele gebieden in Venlo terug naar huis kunnen. In Midden Limburg kunnen nog enkele mensen niet naar huis door het hoogwater van de Roer. In Vlodrop wachten de bewoners van zestien woningen in Tussen de Bruggen nog op groen licht door de gemeente. Aan de Broekweg in Haelen kunnen geëvacueerde inwoners nog niet terug, omdat het risico bestaat dat de dijk aan de Maas het niet houdt.

Dat er nog steeds zwakke plekken in dijken zijn, blijkt uit een melding door de gemeente Venlo maandagmiddag. De gemeente heeft de opgang naar de dijk in Groot Boller op drie plekken afgesloten. De gemeente doet dat om verdere schade te voorkomen door auto’s, fietsers en voetgangers.

De Noord-Limburgse gemeente Horst aan de Maas staakt maandag de liveblog waarmee de inwoners worden bijgepraat over het laatste nieuws rond het hoogwater. Er is geen aanleiding meer voor, nu het water verder zakt, aldus de gemeente.

Veel gemeenten in Limburg maken inmiddels bekend waar inwoners zandzakken kunnen inleveren. Die zijn nu immers niet meer nodig.

Wilt u helpen? Graag!

Het grote opruimen is nagenoeg overal begonnen. Zo schrijft de Midden-Limburgse gemeente Maasgouw maandag: „Er is véél afval op sommige plekken. De Maas heeft flink wat rommel meegenomen en achtergelaten in Maasgouw. ’Hoe wordt dit opgeruimd?’ en ’kunnen wij helpen’ zijn veelgestelde vragen. Wilt u helpen? Graag!”

Dat het water langzaam naar het noorden afzakt blijkt uit metingen in het Noord-Limburgse Gennep. Volgens de prognoses zakt het peil daar dinsdagochtend tot onder de 12 meter. Woensdag worden de normale standen verwacht van lager dan 9 meter.

Bekijk ook: Limburgse ondernemers mogen coronasteun gebruiken voor omzetverlies door waterschade

Aantal schademeldingen Zuid-Limburg loopt verder op

Het aantal schademeldingen na de grote wateroverlast in Limburg blijft oplopen bij verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer. Volgens de twee, beide onderdeel van Achmea, gaat het om meer dan 1700 meldingen. Het Verbond van Verzekeraars verwacht eind deze week mogelijk wat meer te kunnen zeggen over de omvang van de schade in de regio.

Bij Interpolis stond de teller maandagmiddag op zo’n 1060 meldingen, bij Centraal Beheer op 665. Deskundigen van Interpolis en Centraal Beheer hielden afgelopen weekend nog een soort spreekuur in een hotel bij het getroffen gebied. Zo’n tachtig getroffenen konden in gesprek met de verzekeraars met vragen over bijvoorbeeld opvang, voorschotten en het vaststellen van de schade. Ook zijn er direct voorschotten uitgekeerd. „Sommige mensen, bijvoorbeeld die op een benedenverdieping wonen, hebben echt helemaal niets meer”, zegt een woordvoerster van Centraal Beheer.

Getroffenen hebben bijvoorbeeld geld nodig voor een tijdelijk onderkomen of voor de eerste noodspullen zoals een bed of een koelkast. „Bij sommige gezinnen is al het speelgoed van de kinderen weggespoeld”, vertelt een woordvoerder van Interpolis. Hij verwacht dat het aantal schademeldingen de komende dagen nog flink zal stijgen. De meldingen kwamen de laatste dagen vooral uit de Zuid-Limburgse gemeenten Valkenburg aan de Geul, Heerlen, Gulpen-Wittem, Kerkrade en Meerssen.

ASR, ook een grote verzekeraar in de regio, kan nog niets zeggen over het aantal meldingen. Dat komt doordat meldingen veelal niet direct bij de verzekeringsmaatschappij binnenkomen omdat ASR vaak werkt met tussenpersonen.

Omvang pas over weken duidelijk

Wat de totale omvang van de schade is in Zuid-Limburg, wordt pas over een aantal weken duidelijk. Daarvoor moet het water zakken en moeten panden eerst drogen. Bij het vergoeden van de schade zal de overheid ook een rol spelen. Het demissionaire kabinet heeft de wateroverlast in de zuidelijke provincie eerder deze week formeel tot ramp verklaard. Dat betekent dat een wet van toepassing is die bepaalt dat mensen met schade die de verzekering niet dekt, bij de rijksoverheid kunnen aankloppen.

Hoe groot de schade is bij boeren in Limburg is ook niet duidelijk. „Het is te vroeg om iets over een totaalschade te zeggen. Het duurt nog een tijd voordat het water overal weg is en de schade zichtbaar wordt”, zegt een woordvoerster van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).