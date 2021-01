Voor het eerst corona vastgesteld bij twee gorilla’s

Gouverneur Gavin Newsom van Californië deelde de opmerkelijke besmettingen mee tijdens een update over de corona-epidemie. De twee apen werden getest nadat ze ziek waren geworden. Een derde gorilla van de San Diego Zoo zou ook symptomen van het virus hebben, waaronder hoesten.

Hoe de apen het virus hebben opgelopen is niet bekend. „We zijn momenteel de bron van de infectie en de stam aan het achterhalen”, zei Newsom. Volgens hem staat onder andere de vraag open of het virus is overgedragen door de mens.

De dierentuin is vanwege de coronamaatregelen sinds begin december gesloten voor publiek. Onlangs testte wel een medewerker van de dierentuin positief, maar die had geen symptomen en zou ook steevast een mondkapje hebben gedragen in het bijzijn van de gorilla’s.

Newsom zei dat de toestand van de gorilla’s in het bijzonder een grote zorg zijn van zijn vier kleine kinderen, gezien „onze liefde voor dieren.”