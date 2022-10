Friese gemeenschap rouwt om ’echt verenigingsgezin’, zoektocht naar vermisten Terschelling gaat verder

Binnenland

Streefbedrag voor uitvaart Hebe opgehaald, inzamelingsactie stopgezet

De inzamelingsactie voor de uitvaart van het afgelopen week overleden meisje Hebe is gesloten. De initiatiefnemers melden op de actiepagina dat er binnen één dag bijna 50.000 euro, het streefbedrag, is gedoneerd. Er is in totaal 48.917 euro opgehaald. „Enorm veel dank voor jullie bijdrage, reacties ...