Friese gemeenschap rouwt om ’echt verenigingsgezin’, zoektocht naar vermisten Terschelling maandag verder

Door Koen van Eijk en André Spaansen Kopieer naar clipboard

Een kustwachtvaartuig scheept quads en mensen van de SAR in voor een zoektocht op het strand van Terschelling. Ⓒ Anne van der Woude

SEXBIERUM - Terwijl Sexbierum in rouw is gedompeld, hebben reddingswerkers zondag onophoudelijk gespeurd naar de twee vermisten die vrijdag bij Terschelling overboord sloegen nadat snelboot Tiger en watertaxi Stormloper met elkaar in botsing waren gekomen. Volgens de politie is er niets gevonden. Maandag wordt weer verder gezocht.