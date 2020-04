LIVE | ’Mijd bus en trein op Koningsdag’

De ov-bedrijven roepen ertoe op het openbaar vervoer op Koningsdag en in de meivakantie niet te gebruiken als ’uitje’.

NS en andere vervoersbedrijven stellen dat alleen met het openbaar vervoer moet worden gereisd als dat echt noodzakelijk is.

„Wij rijden alleen voor de helden die de strijd aangaan met het coronavirus. Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en andere mensen voor wie reizen met het ov echt noodzakelijk is. Help hen, help elkaar. Het ov is even geen uitje!”, waarschuwt de NS op zijn website.

De hoofdpunten:

Buitenland:

In de VS zijn de afgelopen 24 uur 1258 doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd.

Geen versoepeling coronamaatregelen in Suriname

Italië gaat de komende weken langzaam uit lockdown

Het Britse aantal coronadoden nadert de 20.000

Financieel:

Ryanair dreigt met rechtszaken tegen staatssteun luchtvaart

Medewerker festival sloot net op tijd pandemieverzekering af

Sport: