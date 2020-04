LIVE | Precies 0 nieuwe besmettingen provincie Groningen

In de provincie Groningen zijn zaterdag geen nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus gemeld. Daarmee blijft het totaal sinds het begin van de uitbraak op 333 mensen met een bewezen Covid-19. Dat is inclusief de dertien overleden mensen in de provincie Groningen.

Vrijdag meldde de GGD in Groningen nog zes nieuwe vastgestelde besmettingen, donderdag negen en woensdag twee.

Ander beleid

Zaterdag vertelde de Groninger arts-microbioloog professor dr. Alex Friedrich van het UMCG in een uitgebreid interview in De Telegraaf waarom hij besloot af te wijken van het landelijke RIVM-beleid. „Ik denk dat als heel Nederland, buiten Noord-Brabant dat al snel te veel infecties telde, dit beleid had gevolgd, er veel minder mensen ziek waren geworden of waren overleden.”

