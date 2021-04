Dringende oproep aan ouders: breng kind niet met de auto naar school

Uit recent onderzoek van veiligheidsclub blijkt dat 69% van alle Nederlanders graag ziet dat schoolomgevingen veiliger worden. „Wij onderstrepen deze uitkomst en zien dat gemotoriseerd vervoer rondom scholen te vaak tot onveilige situaties leidt. Om dat veiliger te krijgen, doen we een appél op alle ouders en alle automobilisten om waar dat mogelijk is te komen lopen of fietsen naar school”, zegt Ingrid Wetser van VVN.

Praktijkervaring

Ouders wordt op het hart gedrukt dat de route van huis naar school voor kinderen het ideale moment is om praktijkervaring in het verkeer op te doen. Wetser: „Aan ouders dan ook de oproep om enkel bij uitzondering de auto te pakken. Automobilisten kunnen helpen de situatie te verbeteren door schoolzones zoveel mogelijk te mijden. Het merendeel van alle basisschoolleerlingen (80%) woont binnen een straal van drie kilometer bij hun school vandaan, die vaak ook nog eens in een woonwijk ligt. Voor de hand liggend zou je zeggen om daar dan lopend of met de fiets naartoe te gaan.”

’Automobilisten zijn de boosdoener’

Niet alleen schoolomgevingen blijken onveilig. Uit het VVN-onderzoek blijkt dat 65% van alle Nederlanders zich in het verkeer weleens onveilig voelt. „Op de vraag wie de grootste bijdrage kan leveren om het verkeer veiliger te maken, staan ’automobilisten’ met stip op één”, weet Wetser. „ Hieruit blijkt dat niet alleen ouders en kinderen er verstandig aan doen om vaker lopend of fietsen eropuit te gaan, maar in feite iedereen die een auto bezit.”

Speciaal voor mensen die zich ongerust maken over een onveilige verkeerssituatie in hun directe omgeving heeft VVN een meldpunt opgezet, waarop iedereen eenvoudig een melding maken en samen met hen in actie te komen om de omgeving veiliger te maken.