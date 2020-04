Donderdag de vlag uit voor het onderwijs

„De flexibiliteit, creativiteit en de inzet van iedereen werkzaam in het onderwijs en de kinderopvang is enorm. We willen de kinderen natuurlijk allemaal het liefst zo snel mogelijk weer terug in de school, maar dat is nou eenmaal niet zo. Ondertussen werkt iedereen keihard aan de omschakeling naar afstandsonderwijs en de opvang van bijzondere groepen”, zegt Dave Ensberg, voorzitter van Stichting Jantje Beton, een van de initiatiefnemers van de actie. „We hopen dat heel Nederland, op welke manier dan ook, de vlag uit zal hangen. Hiermee steken we iedereen in en om het onderwijs een hart onder de riem.”

De actie wordt verder ondersteund door een groot aantal andere organisaties, waaronder de Cruyff Foundation, PO-Raad, Onderwijszorg Nederland en Ouders en Onderwijs. Naast het hijsen van de vlag, wordt kinderen gevraagd zelf een wimpel te maken. Die kunnen die dan op sociale media plaatsen met de hashtag #ikvlagvoorhetonderwijs.

De initiatiefnemers schrijven dat ze door het uithangen van de vlag het hele onderwijs willen bedanken voor de inzet van de afgelopen weken. Sinds de sluiting van de scholen volgen veel kinderen onderwijs op afstand, wat in korte tijd is gerealiseerd.

Ouders hebben daardoor ook een belangrijke rol gekregen in het onderwijzen van hun kroost. Met de actie willen de initiatiefnemers ook hen in het zonnetje zetten.