Gezin met twee kleine kinderen ontvlucht brandend huis net op tijd

De brand ontstond zondagnacht rond een uur. Het huis aan de Staringstraat is zo zwaar beschadigd dat het waarschijnlijk niet meer bewoonbaar is.

Het gezin met twee jonge kinderen, waarvan één een pasgeboren baby is, is opgevangen door de buren.

De gemeente Oss wordt de laatste tijd vaker geteisterd door autobranden, zo weet Omroep Brabant. In de afgelopen twee weken vlogen in Berghem en in Oss al zes auto’s in brand. Ook in de Staringstraat, waar het gezin woont, was het dit jaar al een keer raak.