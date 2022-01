Premium Columns

Binnen Defensie is ptss de olifant in de kamer

Moedige mensen; ik kom ze als defensieverslaggever vanzelfsprekend regelmatig tegen. Want moed heb je nodig om in een F-16 op tientallen meters hoogte met negenhonderd kilometer per uur te vliegen, als kikvorsman onder een scheepje vol piraten te duiken om explosieven aan te brengen of met een handj...