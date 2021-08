Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-AIVD’er werkt aan evacuatie landgenoten uit chaos Kabul ’Of ze met Noors, Amerikaans of Nederlands toestel vertrekken maakt niet uit’

Door Koen Nederhof en Marcel Vink Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Weggaan of blijven, dat is het dilemma waar veel Nederlanders in Afghanistan mee worstelen nu het land na de machtsovername in complete chaos is gestort. De meesten willen zo snel mogelijk vluchten, maar niet iedere landgenoot is – ondanks de dreigende gevaren – van plan het land de rug toe te keren.