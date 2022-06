VN-mensenrechtenchef gaat na kritiek niet voor tweede termijn

Bachelet kreeg vorige maand veel kritiek na een zesdaags bezoek aan China, waar ze onder anderen met president Xi Jinping sprak. Mensenrechtenorganisaties constateerden verontwaardigd dat ze zich openbaar niet kritisch had durven uitlaten over de situatie in het land. Op deze manier zou de reis slechts een propagandamogelijkheid voor China zijn geweest. Bachelet zei juist dat ze tijdens haar ontmoetingen „op openhartige wijze” met de Chinezen heeft kunnen spreken over de mensenrechtensituatie in het land.

Ze was onder meer op bezoek in de regio Xinjiang, waar volgens waarnemers en westerse landen de Oeigoerse moslimminderheid wordt onderdrukt. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen Beijing meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims gevangen te houden, dwangarbeid op te leggen en vrouwen gedwongen te steriliseren. Bachelet kon naar eigen zeggen zonder Chinese inmenging gesprekken voeren met betrokkenen.

De 70-jarige Bachelet was de eerste vrouwelijke president van Chili. Sinds 2018 is ze de hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. De vergadersessie die maandag is gestart, duurt vier weken. Bachelet gaf bij de opening aan dat ze de beoordeling van de situatie in Xinjiang wil aanpassen, naar aanleiding van haar reis in de regio.