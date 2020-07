Hans en Ida al maanden vast in woestijnhitte: ’Het is afzien’

Hans en Ida van Oeveren zijn gestrand in Egypte en willen graag naar huis. Ⓒ eigen foto

HURGHADA - De Nederlandse toeristen Hans en Ida van Oeveren zitten al maanden muurvast in de Egyptische badplaats Hurghada, midden in de woestijn. Ze zijn twee van de naar schatting paar honderd in de wereld gestrande Nederlanders die sinds de corona-uitbraak in maart nog steeds niet thuis zijn.