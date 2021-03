Tumult door vluchtende jeugd bij feestje in woning Haarlem

De agenten kwamen na de melding aan de deur, maar ze werden niet toegelaten. Terwijl de politie werd opgehouden, probeerden ongeveer 15 ’jeugdigen’ via de achterzijde weg te komen. Er is daar geen achterom en men verspreide zich via verschillende tuinen.

Uiteindelijk kon van alle aanwezigen de gegevens worden genoteerd. Er was in de woning, die bleek te zijn verhuurd, sprake geweest van een feestje: er werd veel drank, lachgascilinders en ballonnen aangetroffen.

Aanhoudingen

Twee personen zijn aangehouden vanwege het niet kunnen voldoen aan de identificatieplicht, een ander, een 17-jarige jongen uit Papendrecht, voor het plegen van verzet. Ook zijn bekeuringen voor overtreden van de avondklok uitgeschreven.

Eindhoven

Niet alleen in Haarlem, maar ook in Eindhoven zijn arrestaties verricht wegens het overtreden van de avondklok. Acht mannen en een vrouw waren zaterdagavond in een appartement illegaal aan het gokken. De politie ontdekte het illegale gokfestijn dankzij een tip.

Agenten vielen het appartement aan het winkelcentrum Woensel iets voor 22.45 uur binnen. Ze troffen er meerdere pokertafels aan waaraan werd gespeeld. De aangehouden verdachten zijn 20 tot 48 jaar oud. Zij zitten nog vast en worden zondag gehoord. Een volgens de politie groot geldbedrag is in beslag genomen.