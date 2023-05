Kamer bekijkt of Omtzigt en andere afsplitsers meer rechten moeten krijgen

Sinds zijn vertrek bij het CDA in 2021 klaagt Omtzigt regelmatig over het gebrek aan financiële ondersteuning en spreektijd voor zijn eenmansfractie in de Tweede Kamer. In 2017 werden de voorzieningen voor Haagse afsplitsers fors ingeperkt: zo krijgen ze nog maar geld voor één ondersteunende medewerker, is de spreektijd gehalveerd en hebben ze geen stemrecht in commissievergaderingen. De Kamer koos daarvoor nadat het aantal afsplitsers – ook ’zetelrovers’ genoemd – de spuigaten uit liep.

Vrijwillig

Maar nu vraagt een deel van de Kamer zich af of deze karige regeling nog wel zo eerlijk is. „We hebben hier nu te maken met de heer Omtzigt, die niet geheel vrijwillig is afgesplitst”, zegt Caroline van der Plas (BBB). „Hij heeft meer stemmen gehaald dan bijna wie dan ook in de Kamer. Dat geldt ook voor Wybren van Haga. Ik vind dat we dat moeten meewegen.”

Kamerlid Olaf Ephraim – die in de groep Van Haga zit – zegt dat het ’niet zo leuk is om als tweederangs Kamerlid gezien te worden’. „Ik zal er niet omheen draaien”, zegt Omtzigt. „Het feit dat ik nog steeds geen lidmaatschap heb in commissies, en dat ik nog steeds een gebrekkige financiële ondersteuning heb, is problematisch voor mijn werk. Dat ik dat na twee jaar nog moet uitleggen, stelt mij gewoon teleur.”

Werkgroep

Kamervoorzitter Vera Bergkamp stelt nu een werkgroep in die de regels voor afsplitsers opnieuw onder de loep gaat nemen. Daarover heeft ze dinsdag met een groep Kamerleden gesproken. „Ik hecht er waarde aan dat de Kamer kiest voor een consistente lijn”, zegt Bergkamp over de werkgroep. „Ik denk dat dat bijdraagt aan het gezag van de Tweede Kamer.”

Of er daadwerkelijk iets gaat veranderen aan de positie van afsplitsers, is nog maar de vraag. „Het gaat nu vrij goed”, vindt SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij wijst op de mogelijkheid om extra spreektijd te regelen, iets waarvoor Leijten eerder het initiatief nam. Ook VVD en D66 zijn niet enthousiast over het veranderen van de huidige regels.

„Het is wel nuttig om te kijken hoe de afspraken uit het verleden in de praktijk uitpakken”, vindt SGP-leider Kees van der Staaij. De werkgroep komt onder leiding te staan van SGP’er Roelof Bisschop, die in 2016 ook al de commissie leidde die met het advies kwam om de regeling voor afsplitsers te versoberen.