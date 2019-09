Droog maar wel wind op Prinsjesdag

Verder is het half tot zwaar bewolkt en is er soms wat ruimte voor de zon, aldus het weerbureau. „Tussen 12.00 en 15.00 slechts 10 procent kans op regen.”

De warmste Prinsjesdag was in 1961: het werd toen 28,7 graden. Het koudst was het op Prinsjesdag in 1994. Het regende toen vrijwel de hele dag en het werd niet warmer dan 11,8 graden. Vorig jaar hadden we de op drie na warmste Prinsjesdag met 23 graden. De zon scheen flink en het bleef droog.

Weeronline maakt voor een betrouwbare temperatuurreeks voor de regio Den Haag gebruik van het KNMI-meetpunt Voorschoten/Valkenburg. „Dit meetpunt bestaat sinds 1951. Van de 68 Prinsjesdagen sinds 1951 is het pas vijftien keer eerder voorgekomen dat de temperatuur steeg naar 20 graden of meer. Gemiddeld is het op de derde dinsdag van september in het westen van het land een graad of 18.”