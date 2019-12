Urgenda krijgt wéér gelijk van Hoge Raad: Staat moet meer doen aan broeikasgassen

Sinds 1990 is de uitstoot van CO2 flink gedaald terwijl de economie fors is gegroeid. Maar de circa 15 procent reductie schiet volgens Urgenda tekort.

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda wilde de overheid dwingen tot meer inspanningen om de doelstellingen te halen. Dat bleek een levensvatbaar idee. In 2015 kreeg Urgenda gelijk van de rechtbank.

Het kabinet vond dat dit aan de politiek is en niet aan de rechter. De Staat ging in beroep, maar bij het gerechtshof bleef de uitspraak in stand. Om een laatste stroophalm te grijpen, ging de Staat in cassatie. Ook dat wordt nu verloren.

Met het arrest van het hoogste rechtscollege van het land is de juridische strijd tussen Urgenda en de overheid ten einde. Het oordeel werd door het aanwezige publiek – vooral de achterban van Urgenda – met luid applaus ontvangen.

De Staat moet nu de uitstoot flink gaan beperken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Wereldwijde aandacht voor zaak Urgenda

De klimaatzaak baarde de afgelopen tijd wereldwijd opzien. Het was de eerste rechtszaak in zijn soort. In navolging van Urgenda spanden burgers en organisaties in veel andere landen rechtszaken aan om hun overheid via de rechter tot meer actie aan te zetten.

