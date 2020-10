Rutte: kabinet wenst met corona besmette Trump beterschap

Trump (74) en zijn vrouw zijn in thuisisolatie na een positieve test, meldde de president vrijdagochtend vroeg (Nederlandse tijd).

„Zoals we weten is het een gevaarlijke ziekte, dat wens je niemand toe”, zei Blok vrijdag voor aanvang van de ministerraad. De bewindsman heeft geen zorgen over de gevolgen die het kan hebben als Trump langere tijd is uitgeschakeld. „Daar voorziet de Amerikaanse grondwet natuurlijk in”, zegt hij. Vicepresident Mike Pence neemt het in dat geval tijdelijk van hem over. „Ze zullen dan zelf kijken wat dat betekent voor de verkiezingen”, aldus Blok.

Volgens zorgminister Hugo de Jonge toont de positieve test van Trump nog eens aan hoe belangrijk het is dat iedereen zich houdt aan de anderhalve meter afstand. „Niemand is er uiteindelijk immuun voor”, waarschuwt hij. „Ik wens hem veel sterkte.”

De Jonge stelt vast dat Trump deze week in het televisiedebat met de Democratische presidentskandidaat Joe Biden „gelukkig” wel goed afstand hield.

Pence bidt voor besmette Trump

Ⓒ AP

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en zijn vrouw bidden voor een snel herstel van president Trump en diens vrouw Melania. Beiden zijn in quarantaine gegaan nadat het coronavirus bij hen was vastgesteld.

„We voegen ons bij miljoenen in Amerika die bidden voor hun volledige en snelle herstel. God zegene u, president Trump en onze geweldige first lady Melania” , twitterde Pence.

De Indiase premier Narendra Modi was een van de eerste wereldleiders die „zijn goede vriend” Trump en zijn vrouw „een snel herstel en een goede gezondheid” toewenste.

Bekijk ook: Amerikaanse president Donald Trump heeft coronavirus

Beterschapswensen wereldleiders

Vanuit allerlei hoofdsteden wensen leiders Donald Trump en zijn vrouw Melania een spoedig herstel toe. De twee bewoners van het Witte Huis zijn besmet met het coronavirus, werd vrijdagochtend bekend.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, hoopt dat het stel snel beter is. Covid-19 is een ziekte waartegen we allemaal blijven strijden, twitterde Michel voorafgaand aan de tweede dag van een EU-top in Brussel. „Elke dag, ongeacht waar we leven.”

Boris Johnson

De Britse premier Boris Johnson sprak via Twitter de hoop uit dat Trump en zijn vrouw snel herstellen. Zijn Israëlische ambtgenoot Benjamin Netanyahu deed hetzelfde. Hij zei namens miljoenen Israëli’s te spreken. De Poolse president Andrzej Duda had ook de beste wensen voor het koppel, evenals het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De premier van India, Narendra Modi, en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hopen ook dat hun Amerikaanse collega snel herstelt, evenals de Franse regering.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan hoopt dat het tweetal de quarantaineperiode zonder problemen doorstaat. NAVO-topman Jens Stoltenberg stuurde Trump en zijn vrouw de beste wensen, eveneens via Twitter.

Moskou

Vanuit Moskou kwamen ook beterschapswensen. President Vladimir Poetin stuurde een telegram naar Trump. „Ik ben ervan overtuigd dat uw vitaliteit, goede moed en optimisme u zullen helpen dit gevaarlijke virus het hoofd te bieden”, staat erin. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov heeft volgens Russische media gezegd dat Poetin van plan is zich te laten vaccineren.

In de podcast ’Trump vs. Biden – de strijd’ is de voormalige campagnestrateeg van Bill Clinton te gast, Hans Anker. De Amerikakenner vertelt wat Trump en Biden nu nog kunnen doen om de verkiezingen te winnen. Luister ’m hier: