Sterrenkok Michel Roux (78) overleden

Roux, vaak omschreven als een ’bescheiden genie’, schreef met zijn broer Albert gastronomische geschiedenis met hun Londense etablissement La Gavroche, dat de deuren opende in 1967. Het kreeg in 1982 als eerste restaurant in het Verenigd Koninkrijk een derde Michelin-ster. Dat resultaat boekten ze drie jaar later ook met The Waterside Inn in Bray.

In 1986 scheidden de wegen van de broers wegens verschil van zakelijk inzicht. Michel Roux ging door in Bray en hield als chef met zijn zoon en latere opvolger Alain The Waterside Inn een kwart eeuw op het hoogste internationale niveau. Michel Roux, die werd gezien als de godfather van de moderne Britse keuken, schreef verscheidene kookboeken en trad als specialist op in populaire tv-programma’s.