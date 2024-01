Ecuador pakt 329 terroristen op na geweldsexplosie, ruim 130 cipiers worden nog gegijzeld in gevangenissen

Een dag na de geweldsexplosie in Guayaquil is het ongewoon stil in Ecuadors grootste stad. Bijna geen hond waagt zich woensdag op straat, wat ongewoon is voor een doordeweekse dag in de normaal zo levendige havenstad.

Het is een verschil van hemel en aarde met de dag ervoor, toen zeker 10 mensen om het leven kwamen door bendegeweld nadat in gevangenissen opstanden waren uitgebroken en gedetineerden cipiers en ander gevangenispersoneel gijzelden terwijl criminelen buiten de gevangenismuren politieagenten ontvoerden en medewerkers van een tv-zender in gijzeling namen.

De gevangenisopstand in Guayaquil sloeg over naar andere penitentiaire inrichtingen in het land waar ook gevangenispersoneel werd gegijzeld. Tijdens een uitbraak ontsnapte ook de leider van een andere drugsbende. In vijf gevangenissen houden gedetineerden nog altijd meer dan 130 gevangenismedewerkers gegijzeld. De autoriteiten zijn met de gijzelnemers in onderhandeling om hen vrij te krijgen.

© ANP / HH

Onder de tien dodelijke slachtoffers bevinden zich twee politieagenten. Zij waren net als vijf andere dienders ontvoerd door criminelen. Drie van de in totaal zeven ontvoerde agenten zijn volgens de politie levend aangetroffen in Quevedo, een stad tussen de hoofdstad Quito en Guayaquil. Naar de overige twee wordt nog gezocht.

Hel brak los

De hel brak dinsdag los nadat president Daniel Noboa van Ecuador de noodtoestand uitriep, wat woensdag door het parlement werd gesteund. Hij stelde een avondklok instelde nadat de gevaarlijkste maffiabaas van het land, Adolfo Macías Villamar (alias Fito) uit de gevangenis in Guayaquil was ontsnapt. Zwaarbewapende politieagenten die de beruchte leider van de drugsbende Los Choneros wilden overplaatsen naar een extra beveiligde strafinrichting troffen hem niet aan in zijn cel.

Toen ordetroepen na het ingaan van de noodtoestand de gevangenis in Guayaquil binnendrongen, brak een opstand uit waarbij de gedetineerden gevangenispersoneel in gijzeling nam. In El Litoral en La Regional, twee gevangenissen die zich op dezelfde locatie bevinden, zitten leden van de bendes Los Choneros, Chone Killers, Águilas, Fatales, Latin Kings, Lobos, Tiguerones en La Mafia. De gevangenen eisten dat de president de noodtoestand zou intrekken en de politie opdracht zou geven om de gevangenis te verlaten. In niet te verifiëren filmpjes op sociale media schoten gevangenen cipiers dood en hingen zij er zelfs een op.

De meest geruchtmakende actie betrof de gijzeling van een tv-presentator en zijn crew terwijl zij live op televisie waren met hun programma. Het hele land was getuige van 13 gewapende drugscriminelen die met bivakmutsen over hun hoofd en dynamietstaven in hun hand de studio in Guayaquil binnendrongen en de aanwezigen dwongen op de grond te gaan zitten. De tv-medewerkers werden na ongeveer anderhalf uur bevrijd door de politie, die de 13 gijzelnemers inrekende.

Scholen gesloten

Ondertussen belaagden andere gewapende criminelen de Nationale Universiteit van de 3 miljoen inwoners tellende stad. Studenten en professoren in klaslokalen barricadeerden de toegang en zetten het buiten op een rennen. Eerdere berichten dat er studenten waren ontvoerd zijn door de universiteit ontkracht. Alle scholen en universiteiten in het land zijn tot en met vrijdag 12 januari gesloten. Geen enkele autoriteit heeft commentaar gegeven op deze aanvallen.

Het geweld breidde zich uit over het land. Criminelen namen op verschillende plekken zeven politieagenten gevangen en staken in meerdere steden auto’s en bussen in brand en gooiden met molotovcocktails terwijl angstige burgers dekking zochten.

Na de gijzelactie in de televisiestudio verklaarde president Noboa de ontstane situatie per decreet tot een intern gewapend conflict op nationaal niveau. Hij riep meer dan twintig georganiseerde misdaadorganisaties per direct uit tot ’terroristische organisaties’ en ’oorlogszuchtige niet-statelijke actoren’ en beval beval de strijdkrachten om criminele bendes ’te neutraliseren’.

Megagevangenis

De criminelen ’protesteren’ met hun gewelddadige acties ook tegen president Noboa´s plan om een megagevangenis naar Salvadoraans model te bouwen. Dit idee werd al opgeworpen door de in augustus vorig jaar vermoorde presidentskandidaat Fernando Villavicencio. President Nayib Bukele van El Salvador heeft begin dit jaar een gevangenis laten bouwen die plaats biedt aan 40 duizend gedetineerden. Noboa wil nu precies zo'n gevangenis bouwen, zei hij een week geleden. In feite wil hij twee maximaal beveiligde detentiecentra laten bouwen die ieder een capaciteit van 12 duizend gevangenen hebben.

© ANP / HH Daniel Noboa, de 36-jarige president van Ecuador.

Experts zijn het erover eens dat de drugscriminelen met hun ontregelende chaos en geweld willen laten zien dat zij niet bang zijn voor de autoriteiten; dat zij de baas zijn in het land. Dat moet nog blijken want de in november aangetreden president Daniel Noboa (36) heeft samen met het leger en de politie de jacht geopend op drugsbendes. Zijn aanpak is tweeledig: criminelen opsporen, arresteren en veroordelen en het bestrijden van corruptie bij de overheid. In Ecuador houden rechters, politiefunctionarissen en andere autoriteiten tegen betaling van steekpenningen drugscriminelen nog te gemakkelijk de hand boven het hoofd.

Of het uitroepen van de noodtoestand hem veel zal helpen is de vraag. Zijn voorganger, Guillermo Lasso, zette deze maatregel in 2,5 jaar twintig keer in, zonder dat het hem lukte de geweldcrisis in Ecuador te bezweren.

