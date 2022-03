Derde verdachte in onderzoek Stichting Hulptroepen Alliantie vrij

Kopieer naar clipboard

In het kantoor van Sywert van Lienden heeft de FIOD een inval gedaan. Ⓒ Michel van Bergen

DEN HAAG - De derde persoon die is opgepakt in het onderzoek naar Stichting Hulptroepen Alliantie is inmiddels ook vrij, zo meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Hiermee zijn alle drie de personen die maandag werden opgepakt op vrije voeten.