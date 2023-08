Prinses Ariane aangekomen in Italië voor begin nieuw schooljaar

„Aangekomen in Italië!”, staat bij de foto van de 16-jarige prinses. Uit het bijschrift van de foto wordt duidelijk dat haar vader, koning Willem-Alexander, de foto heeft gemaakt. De jongste dochter van Willem-Alexander en koningin Máxima gaat op voor haar Internationaal Baccalaureaat. Afgelopen schooljaar rondde zij de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag af.

Haar zus prinses Alexia (18) deed iets soortgelijks. Zij behaalde deze zomer haar Internationaal Baccalaureaat aan het United World College of the Atlantic in Wales. In mei rondde ze haar examens af na een studietijd van zo’n twee jaar. Alexia zat in de klas met Leonor, de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia. Alexia heeft nu een tussenjaar.