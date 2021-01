Marechaussee arresteert negen mensen met valse negatieve testuitslag

Binnenland

Taakstraf voor bedreigen Rutte op Facebook

Een 36-jarige man uit Zaandam is veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur omdat hij premier Mark Rutte met de dood had bedreigd in een openbare lokale facebookgroep. De politierechter oordeelt dat de verdachte veel te ver is gegaan. Omdat het gaat om een politicus valt de straf zwaarder uit en krijg...