Voetbalkantine in lichterlaaie: ’Spelers zagen vlammen uit het dak slaan’

De brand brak rond kwart over acht uit in het pand aan de Wilhelminastraat. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen ter plekke om het vuur te bestrijden. „Geef de hulpdiensten de ruimte”, schrijft de brandweer op Twitter.

De brand gaat gepaard met flinke rookontwikkeling. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Training

Volgens voorzitter Peter Wulms van SV Panningen waren voetballers op een nabij gelegen veld aan het trainen toen de brand uitbrak. „Er was op dat moment niemand in de kantine, maar de voetballers zagen vanaf het veld de vlammen uit het dak slaan. Daarop hebben ze de brandweer gebeld. Ik hoorde net dat de brand waarschijnlijk in de meterkast is ontstaan.”

Terwijl de voorzitter van de vereniging dit vertelt, staat hij naar de brand te kijken, meldt hij. „We worden door de brandweer op afstand gehouden, dus ik weet niet hoe onze kantine er nu aan toe is.” Wulms zegt dat de kantine nog vrij nieuw is. Ook een gedeelte van de nabij gelegen kleedkamers is nog maar een paar jaar oud.