Roep binnen CDA om steun ’gouden’ Pieter Omtzigt: ’Regeren met Rutte ongeloofwaardig’

Het CDA kampt met het imago van „een vergrijzende bestuurderspartij die vervallen raakt in machtsdenken”, schrijven de afdelingen. Ze wijzen erop dat dat ook afstraalt op afdelingen in gemeenten en provincies. Toch vindt het geluid van Omtzigt onder kiezers veel weerklank, staat in de brief. „Zijn verhaal wordt breed gedragen in de maatschappij.”

Tegelijk vinden de ondertekenaars „Mark Rutte de verpersoonlijking” van de „neergang van democratische waarden”, zoals volgens hen is gebleken uit de toeslagenaffaire. Ze willen niet meer met de VVD’er samenwerken omdat de „tijdgeest van nu vraagt om een open en transparante bestuursstijl”, en de demissionair minister-president die volgens hen niet voorstaat.

Burger en overheid

De briefschrijvers vinden dat de ideeën van Omtzigt over de relatie tussen de overheid en de burger opgenomen moeten worden in het gedachtegoed van de partij. Die kunnen het CDA „weer doen uitgroeien tot een brede volkspartij. We hebben goud in handen.”

In de brief spreken de afdelingen ook steun uit voor Omtzigt die ziek thuis zit. Ze prijzen zijn werk in de Kamer en uiten kritiek op het functioneren van de rest van de partij. „Regeren is voor het CDA haast een tweede natuur geworden, maar het mag niet ten koste gaan van ons eigen verhaal”, aldus de ondertekenaars. „We dienen er voor te waken niet verder gemarginaliseerd te worden. Wij willen met focus op ons verhaal, de partij weer aansprekend en inhoudelijk aantrekkelijk maken.”

’Op de post’

De brief was een initiatief van de CDA-afdelingen Heerlen en Maastricht en lekte uit via nieuws- en opiniesite TPO. De afdelingen Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Dantumadiel, Arnhem, Den Bosch, Steenbergen, Voorst, Beuningen, Soest, Deurne, Moerdijk, Zwartewaterland en Losser hebben mede getekend, en dus het CDJA, de jongerenafdeling. Middernacht van donderdag op vrijdag gaat hij „op de post”, zeggen de initiatiefnemers. Ze hopen dat ook andere afdelingen zich willen aansluiten.

Het landelijke CDA-bestuur wil pas op de brief reageren als de partij hem heeft ontvangen.

