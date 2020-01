Man steekt huis per ongeluk in brand, overleeft twintig dagen in vrieskou Alaska

Half december was Tyson een vuurtje aan het maken in zijn houtkachel, toen hij per ongeluk een stuk karton in de fik stak. „Ik wist dat dat een probleem was, al snel schoot er een vlam naar boven door de schoorsteen die op het dak landde”, zegt Tyson.

Daarna ging het razendsnel: het hele dak stond direct in lichterlaaie. De man greep alles wat hij kon - wat dekens, jassen, slaapzakken - en vluchtte. „Toen ik buitenkwam, zag ik dat alles in de fik stond. Zijn hond, Phil, overleefde de brand niet. Dat meldt het Nieuwsblad.

De enige weg in en uit het gebied is door de lucht, maar Tyson kon met niemand in contact komen: zijn telefoon werkte niet. Intussen probeerde hij tevergeefs de vlammen te blussen met sneeuw. Hier en daar kon hij wat blikken voedsel en pindakaas uit een kast halen, uit een deel van het huis waar het vuur nog niet hevig woekerde. „Genoeg om dertig dagen te overleven, als ik er elke dag twee at.”

Sneeuwhut

Om zich te kunnen beschermen tegen de vrieskou, bouwde Steele een sneeuwhut. Toen het vuur later helemaal uit was, gebruikte hij wat hout dat hij gevonden had om een soort tentstructuur te bouwen. „Ik heb daarna veel geslapen en geprobeerd niet naar buiten te gaan.”

Ⓒ Alaska State Troopers

Toen de Alaska State Troopers een telefoontje kregen van een vriend van Tyson om eens een kijkje te nemen, werd er een actie opgezet. Zijn vriend had al weken niets van hem gehoord en was behoorlijk ongerust. Toen de agenten met de helikopter over het hutje vlogen, ontdekten ze dat Tyson in grote letters ’SOS’ had geschreven in de sneeuw. Hij had de heli ook gehoord en was naar buiten gelopen om de aandacht te trekken.

Na de gebeurtenis heeft Tyson besloten om bij zijn familie in Salt Lake City te gaan wonen.