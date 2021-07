Moord op Peter R. de Vries is noodzakelijk keerpunt

Drugskartels zijn in oorlog met de Nederlandse Staat. De moord op Peter R. de Vries moet een nieuw tijdperk inluiden: een noodzakelijk keerpunt in de strijd tegen drugskartels. Nederland wordt langzamerhand alleen maar geassocieerd met drugs, prostitutie, liquidaties en witwassen. Valt dit alles onder tolerantie? Verdraagzaamheid is echter slechts van toepassing op opvattingen: bepaalde afwijkende opvattingen - hoe pijnlijk ze ook moge zijn - worden getolereerd in een vrije samenleving.