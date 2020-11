Lichaam Belgische boerin gevonden in melktank

Foto ter illustratie. Ⓒ DIJKSTRA B.V.

Het Luikse parket, afdeling Verviers, heeft een onderzoeksrechter de opdracht gegeven om uit te zoeken hoe een 63-jarige boerin uit Plombières, bij Eupen, om het leven is gekomen. Haar levenloze lichaam werd dinsdagavond door haar man teruggevonden in een lege melktank in een bijgebouw van hun boerderij.