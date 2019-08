Noodweer Alpen en Kroatië op komst

Veel Nederlanders vieren op dit moment hun vakantie in de gebieden waar het noodweer mogelijk toe zal slaan. De buien trekken over meerdere populaire vakantiebestemmingen, waaronder Lago Maggiore, het Gardameer en de regio van Venetië en Triëst. In Kroatië liggen onder andere Pula, Rijeka en Zagreb in de vuurlinie. Ook in de Sloveense stad Ljubljana kan je pittige onweersbuien verwachten.

Code geel en code oranje in de Alpen en Kroatië. Ⓒ Weerplaza

De zware onweersbuien die vandaag over Noord-Italië, Slovenië en Kroatië trekken, vormen de grens tussen warme en koelere lucht. In de koele lucht is de kans op zware onweersbuien een stuk kleiner. Warmere lucht keert mogelijk zondag alweer terug in het noorden van Italië en de Kroatische kustgebieden, waardoor daar de kans op pittige onweersbuien weer toeneemt.

Ook volgende week kunnen volgens Weerplaza zware buien vallen in deze populaire vakantiegebieden.