Rechter laat kritisch boek over Trump verschijnen

De rechter in de Amerikaanse hoofdstad Washington erkent dat Bolton met zijn gedrag „ernstige bezorgdheid over de nationale veiligheid” oproept. Maar de regering heeft niet kunnen aantonen dat een verbod het passende middel is, meldt een verslaggever van The Washington Post over de uitspraak.

De rechter benadrukt dat Bolton verzuimde te wachten op het definitieve groene licht van het Witte Huis voor publicatie van zijn memoires. De voormalige Nationale Veiligheidsadviseur had dat wel moeten doen. Maar volgens Bolton kreeg hij geen definitieve goedkeuring omdat de regering wilde voorkomen dat zijn boek voor de presidentsverkiezingen in november verschijnt.

Bolton blikt in het boek The Room Where It Happened terug op zijn samenwerking met Trump. Hij schildert zijn ex-baas af als een grillige leider met weinig algemene kennis. De president noemde Bolton op zijn beurt een „wacko” en zei dat het boek vol leugens staat die zijn bedoeld om hem in een slecht daglicht te stellen.

Van het boek, dat nu op dinsdag 23 juni kan verschijnen, is veel al gelekt naar media. Zo zou Trump uitgerekend het Chinese regime hebben gevraagd hem te helpen zodat hij wordt herkozen.