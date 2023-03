LIVE | Nieuwe inleidende zitting in zaak moord Peter R. de Vries

Saskia Belleman is aanwezig in de rechtbank. Volg haar livevereslag onderaan dit bericht.

De Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later. De twee mannen die de moordaanslag zouden hebben uitgevoerd, Kamil E. (37) en Delano G. (23), werden vrijwel direct daarna gepakt. Later arresteerde de politie nog meer verdachten, onder wie de 27-jarige Pool Krystian M. Hij zou de moord in opdracht hebben geregisseerd.

Levenslang

Vorig jaar eiste het OM al levenslang tegen de vermoedelijke uitvoerders E. en G. De rechtbank zag zich op het laatste moment genoodzaakt de uitspraak uit te stellen en het onderzoek naar het tweetal te heropenen, nadat het OM met een nieuwe getuige op de proppen was gekomen. Deze getuige, aangeduid met het nummer 5089, zou een vriend van Krystian M. zijn geweest en tal van brisante uitspraken tijdens verhoren hebben gedaan. Hij is eind vorig jaar en begin dit jaar uitgebreid ondervraagd. Zijn verklaringen zouden er onder meer op neerkomen dat Ridouan Taghi als de opdrachtgever van de moord op De Vries moet worden gezien. Taghi heeft deze beschuldiging eerder al via zijn advocaat van de hand gewezen.

De rechtbank besloot de zaken van de vermeende uitvoerders samen te voegen met de verdachten die later opgepakt werden. Onder hen zijn ook de mannen die na de schietpartij langsliepen en de zwaargewonde De Vries filmden. Deze beelden verschenen snel en massaal op sociale media.

De rechtbank hoopt dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak eind dit jaar kan plaatsvinden.