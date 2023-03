OM: op korte termijn nieuwe aanhouding in zaak Peter R. de Vries

Er loopt nog onderzoek naar wat de officier van justitie “het hogere echelon” noemde: de opdrachtgevers voor de moord. Die zullen niet tegelijkertijd met deze negen verdachten terechtstaan, aldus de officier van justitie vrijdag tijdens een inleidende zitting in de zaak over de moord op Peter R. de Vries.

Vrijdag zat er ook een nieuw gezicht in de zittingszaal. Voor zover dat gezicht te zien was, want de 34-jarige Ludgardo S. bedekte zijn hoofd en gelaat met een grote capuchon van zijn zwarte, gewatteerde jack.

Voorverkenning

De politie kwam Ludgardo S. op het spoor via Gerower M.C. en Erickson O. Deze drie mannen zouden voorverkenningen hebben gepleegd in de omgeving van de studio van RTL Boulevard, zo blijkt uit camerabeelden en masten die de telefoons van de verdachten aanstraalden. Na de aanslag filmden zij de zwaargewonde De Vries en verspreidden ze die gruwelijke beelden, zegt de officier. Ludgardo S. wordt ervan verdacht de filmers te hebben uitgelokt.

Ludgardo S. voerde in de dagen voor de moord allerlei zoektermen in die te maken hebben met Peter R. de Vries. Het gaat onder meer om ‘Peter R de Vries beveiliging’, ‘Wat speelde tussen Peter R. de Vries en Nabil B.’, ‘studio RTL Boulevard’, ‘Lange Leidsedwarsstraat’ en McDonald’s.

Camerabeelden hebben uitgewezen dat Gerower M.C., Erickson O. en een derde man die volgens het OM Ludgardo S. is, in de McDonald’s zaten vlak voor de aanslag, en de hamburgertent verlieten vlak nadat De Vries was neergeschoten om te filmen.

Het OM verwees ook naar een afgeluisterd gesprek van Erickson O. nadat die was verhoord. Erickson O. zei: “Ik heb dat kloteding gedaan dat John mij vroeg te doen. Dan moet hij ook maar voor nieuwe kleding zorgen”.

’John’

Met ‘John’ zou Ludgardo S. worden bedoeld, maar volgens zijn advocaten Ruud Keller en Caspar Jansen ontkent die dat hij ‘John’ wordt genoemd. Hij ontkent hoe dan ook dat hij iets te maken heeft met de aanslag. De advocaten noemden het bewijs tegen Ludgardo S. “flinterdun” en verweten het OM “iedere strohalm te grijpen om de onjuiste suggestie handen en voeten te geven.” In het afgeluisterde gesprek zou de naam ‘John’ niet eens te horen zijn, aldus Keller.

Volgens zijn raadslieden zit Ludgardo S. onschuldig vast. De man was in december 2022 getuige van het doodschieten van zijn broer. “Middenin dat verdriet en het rouwproces werd hij aangehouden”. De aanhouding van Ludgardo S. lekte razendsnel uit naar de media, aldus advocaat Jansen die zich daarover beklaagde.

Op 13 juni vindt een nieuwe inleidende zitting plaats. Op 6 september staat een regiezitting gepland, waar de advocaten van de verdachten onderzoekswensen kunnen toelichten. De inhoudelijke behandeling zal zeker niet voor 2024 plaatshebben.