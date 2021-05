Reizen naar veilige landen vanaf zaterdag weer mogelijk

Minister De Jonge verwacht dat Nederlandse toeristen deze zomer weer op vakantie kunnen gaan naar landen als Frankrijk, Italië en Spanje.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalt in samenwerking met het RIVM welke landen een hoog coronarisico hebben, en welke niet. Krijgt het land het label ’groen’, dan is er niks aan de hand en mogen Nederlanders er vrij naartoe reizen. Dat zijn landen met minder dan 25 besmettingen per 100.000 inwoners.

Ook ’gele’ landen (tussen de 25 en 150 besmettingen per 100.000 inwoners) worden veilig verklaard voor vakantiereizen, al lopen reizigers wel risico er corona op te lopen. Nederlanders die terugkomen uit zowel groene als gele bestemmingen hoeven bij terugkeer in Nederland niet langer een negatieve PCR-test te laten zien, en hoeven ook niet in quarantaine.

Oranje

Landen met 150 besmettingen of meer per 100.000 inwoners krijgen het kleurlabel ’oranje’, daarvoor blijft het negatieve reisadvies in stand. Dat betekent een negatieve PCR-test bij terugkeer en het advies om in thuisquarantaine te gaan.

Landen waar het uit de hand loopt, kunnen door het ministerie worden aangemerkt als ’hoogrisico’ of ’zeerhoogrisicogebieden’. Dat zijn landen met meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners, gevaarlijke coronavarianten of gebrek aan informatie over het aantal besmettingen.

Daarbij valt te denken aan landen als India, Zuid-Afrika en Brazilië. Mensen die vanuit die landen naar Nederland reizen worden geconfronteerd met strenge regels: een negatieve uitslag van een PCR-test in combinatie met een negatieve sneltest, en een verplichte thuisquarantaine. Ook blijft er voor sommige landen een vliegverbod gelden.

Dat een reisadvies voor bepaalde landen versoepeld wordt, betekent overigens niet automatisch dat wij daar ook welkom zijn. IJsland krijgt bijvoorbeeld de kleurcode ’geel’, maar heeft op 7 mei besloten dat het geen Nederlanders toelaat. Ons land is volgens de IJslandse criteria namelijk juist weer een hoogrisicoland.