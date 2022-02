Onderzoek dekolonisatie is nu al een mijnenveld

Premium De Kwestie

’Inclusiviteit maakt meer kapot dan je lief is’

Als zondag in ons land wordt stilgestaan bij de Japanse capitulatie in 1945, zwelt de discussie aan of het niet tijd wordt ook de vele Indonesiërs te herdenken die tijdens en na de bezetting omkwamen. Hans Moll gruwt van wat hij noemt de ’excuuscultuur’ en ’antikoloniaal activisme’.