25 jaar na verkeersdrama tijdens kerst: ’We hadden zes begrafenissen in een week’

Marnix Bokhorst (rechts) en William van der Meer bekijken in Het Wapen van Ilpendam foto’s van hun omgekomen vrienden. Ⓒ Eran Oppenheimer

Ilpendam - Ilpendam herdenkt op tweede kerstdag de dood van zes jonge levenslustige dorpelingen, 25 jaar geleden. Het plaatselijk café is in het rouwproces een baken van troost, het zesde team van de voetbalclub staat centraal in het verdriet, de hechte dorpsgeest geldt als beste remedie tegen de pijn.