Premium Het beste van De Telegraaf

Magomed C. zat slechts drie weken vast Voortvluchtige Rus duikt op in Vlaamse politiek: ’Ik zag hem doodleuk poseren’

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Magomed C.

GOOR - Een 24-jarige Belgische Rus die in juli werd veroordeeld voor ernstige bedreiging van een man in Goor, is lid geworden van een lokale afdeling van de jongerenafdeling van de Vlaamse partij Open VLD, terwijl hij gesignaleerd staat en de cel in moet. Dit tot grote frustratie van het slachtoffer. De man is woensdag per direct uit de partij gezet.