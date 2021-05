Vreemde geur in Martini Ziekenhuis Groningen, brandweer zet terrein af

Buitenland

Oostenrijks ziekenhuis amputeert per ongeluk verkeerde been

In een ziekenhuis in Oostenrijk is bij een 82-jarige patiënt per abuis het verkeerde been afgezet. De Freistadt-kliniek, in het noorden van Oostenrijk, ontdekte de tragische fout donderdagochtend bij het verwisselen van het verband.