Auto laden aan lantaarnpaal

Ecotap heeft de eerste drie palen deze week geplaatst op industrieterrein Zichtenburg in Den Haag.

De oplaadlichtmast wordt het komend half jaar getest. Volgens de fabrikant kan de paal ook dienen als WiFi-punt en kunnen er beveiligingscamera’s in hangen.

Ecotap maakt al jaren laadpalen. Bij het bedrijf werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opdracht van de gemeente Den Haag leverde tien extra arbeidsplaatsen op.

