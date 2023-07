Krijgen wij ook te maken met de extreme hitte uit Zuid-Europa?

Volgens het weerbureau zijn er ook genoeg dagen waarop het droog blijft. Ook is een enkele zomerse of tropische dag niet uitgesloten. Maar een regionale hittegolf zoals in juni en de eerste helft van juli zit er niet in.

Ook richting het einde van de maand lijkt er geen echte verandering te komen. Mogelijk komt de warme lucht wat dichterbij, maar heel heet weer lijkt het niet te worden. „Voor de meeste mensen bij wie veel buitenactiviteiten op de planning staan, zal het dus eigenlijk ideaal weer zijn de komende weken”, stelt Weeronline.