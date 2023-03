Zo stemde Gelderland

Video

Frans Bauer open over gezondheidstoestand Mariska

Een nieuw muzikaal duo is geboren: Frans Bauer en Sieneke gaan samen op theatertour. Verslaggever Jordi Versteegden zocht ze op tijdens de generale repetitie, waar Frans ook openhartig sprak over de gezondheidstoestand van zijn vrouw Mariska. Zij werd in januari 2022 getroffen door een herseninfarct...