Hans (75) voor derde keer in eigen huis overvallen: ’Ik ben voor niemand bang’

Binnenland

Gestolen scooter met explosief in appartementencomplex gevonden

In een gestolen scooter in de gang van een appartementencomplex in het Limburgse Kerkrade is een explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) maakt het onschadelijk en geschikt om te vervoeren. De bewoners van de appartementen kunnen tijdens het werk van de EOD in hun wonin...