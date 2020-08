Overleden ’verwarde man’ blijkt Duitse Instagram-bekendheid

Samuel Seewald overleed vorige week donderdag in Amsterdam. Ⓒ GinoPress B.V. / Instagram

Amsterdam - De verwarde man, die donderdag door de politie werd neergeschoten in Amsterdam, en later overleed, blijkt een Instagram-bekendheid te zijn geweest in Duitsland. Het gaat om de 23-jarige Samuel Seewald, stelt het Duitse Bild.