Brand in Heinekenbrouwerij in Den Bosch onder controle

DEN BOSCH - Bij een grote brouwerij van Heineken in Den Bosch heeft zondagmiddag enige tijd brand gewoed. Het ging om een uitslaande brand in een opslaghal van de brouwerij aan de Rietveldenweg. Na ongeveer een uur was de brand onder controle, meldt de brandweer in Den Bosch.