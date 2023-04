Beruchte neef van Ridouan Taghi opgepakt

Formeel wordt Anouar verdacht van drugshandel, maar zijn arrestatie en die van Inez Weski passen in de strategie van de Landelijke Recherche de hele criminele machtsstructuur rond Ridouan Taghi grondig af te breken.

Moord op Derk Wiersum

Anouar Taghi, die als bovengemiddeld intelligent wordt omschreven, kwam bij de recherche in beeld in het onderzoek naar de moord op Derk Wiersum op 18 september 2019.

In november van dat jaar zou Anouar in een gesprek met een onbekende hebben gepocht dat hij degene was die alles regelde en iedereen een kopje kleiner maakte die hem dwarszat.

Peilzenders

De recherche achterhaalde dat Anouar Taghi de Renault Mégane en de Volkswagen Transporter leverde die werden gebruikt bij de voorverkenning van de moord op Wiersum.

In verhoren gaf Taghi toe dat hij auto’s voor criminele klusjes controleerde op peilzenders en auto’s met valse kentekenplaten in zijn loodsen verborg. Betrokkenheid bij de moord op Wiersum ontkende hij.

Grote sloophamer

In 2020 werd Taghi in zijn cel gearresteerd vanwege een moordpoging in oktober 2019 in Utrecht. Het ging volgens het OM om de moordaanslag op een 27-jarige man, die met een grote sloophamer in elkaar werd geslagen. Het slachtoffer liep argeloos over straat, toen een busje naast hem stopte en drie mannen met bivakmutsen uitstapten.

Ze begonnen met de zware hamer op hem in te slaan. Na de aanval, waarbij het slachtoffer ook op zijn hoofd werd geslagen, stapten de drie in en reden weg. De 27-jarige man bleef voor dood achter, maar overleefde de aanslag uiteindelijk.

Voorlopig op vrije voeten

Anouar Taghi kwam in april 2021 voorlopig op vrije voeten omdat het in de ogen van de rechtbank nog lang zou duren voordat zijn zaak inhoudelijk kon worden behandeld.

Hij geldt nog wel als verdachte van het leveren van de auto’s, die werden gebruikt bij de voorbereiding en uitvoering van de moord op Wiersum.

De recherche houdt familieleden van Taghi scherp in de gaten sinds duidelijk is dat een aantal van hen Ridouan nog altijd ondersteunt.

Een woordvoerder van de Landelijke Recherche wil geen enkel commentaar geven, maar bevestigt alleen de aanhouding vrijdag van een 29-jarige man uit Utrecht.