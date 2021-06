Defensie schorst mariniers na racistische afbeeldingen in appgroep

Het beeldmateriaal werd gevonden in een dienstgerelateerde WhatsApp-groep, staat in een verklaring van Defensie. Toen de melding hierover dit weekend Defensie bereikte, waren de zes mariniers op oefening in Denemarken. Ze zijn daarna direct teruggestuurd naar Nederland.

Een woordvoerder van het ministerie kan niet zeggen of er een link is met rechts-extremisme. Daar wordt nog nader onderzoek naar gedaan. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) kondigde in haar jaarverslag eind april aan dat het onderzoek naar deze groep in de krijgsmacht wordt geïntensiveerd.