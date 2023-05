Premium Het beste van De Telegraaf

Zeven procent van bezorgers blijkt te jong Arbeidsinspectie controleert flits- en maaltijdbezorgers: ‘Gaat ons niet om koeriertje pesten’

Door Connie de Jonge

Een motoragent haalt een maaltijdbezorger van de weg voor controle. Ⓒ Rias Immink

Rotterdam - Ze scheuren door de stad en rijden roekeloos over de stoep. Maar dat is niet waar de Arbeidsinspectie bij een grote landelijke controle van flits- en maaltijdkoeriers naar kijkt. Wel naar hun leeftijd: zeven procent van de bezorgers blijkt te jong. Voor een bijna net zo grote groep heeft de werkgever geen werkvergunning. Ook de veiligheid is voor verbetering vatbaar.