Politie waarschuwt hondenbezitters Echt voor worst met spijkers

„Vandaag vond een hondenbezitter die zijn hond aan het uitlaten was een stuk worst met spijkers erin”, kondigt de politie het incident op Facebook aan, om vervolgens te beschrijven waar de worst precies werd gevonden. Op een foto is te zien hoe vier spijkers uit de worst steken.

„Via de buurt-whatsapp zijn andere hondenbezitters inmiddels op de hoogte gebracht. Het is niet bekend of er al honden ziek zijn geworden of gewond zijn geraakt door het eten van deze, op laffe wijze geprepareerde worst.”

De politie vraagt mensen extra oplettend te zijn bij het uitlaten van de hond. „Het kan zomaar zijn dat er meer van deze ‘smerige’ stukken worst in de omgeving zijn neergelegd.”