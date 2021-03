Duizenden Australiërs demonstreren tegen geweld tegen vrouwen

Aanleiding voor de demonstraties zijn recente beschuldigingen van een onveilige werkcultuur voor vrouwen in het Australische parlement. Brittany Higgins, een voormalig politiek adviseur van de Liberal Party, vertelde vorige maand dat ze in 2019 door een mannelijke collega is verkracht in het parlementsgebouw, toen ze aan het werk was voor de toenmalig minister van Defensie Linda Reynolds. Drie andere vrouwen zijn sindsdien ook naar buiten gekomen, die zeggen door dezelfde man te zijn mishandeld.

Ontwijken van verantwoordingsplicht

Higgins beschuldigde in een speech in de stad Canberra Australische politici ervan verantwoordingsplicht te ontwijken. „We hebben de afgelopen weken allemaal geleerd hoe vaak gendergerelateerd geweld voorkomt in dit land”, zei ze. „Het wordt tijd dat onze leiders aan beide kanten van de politiek stoppen met het vermijden van het onderwerp en het omzeilen van verantwoording. Het wordt tijd dat we het probleem daadwerkelijk aanpakken.”

De Australische premier Scott Morrison heeft de organisatie achter de demonstraties March4Justice uitgenodigd voor een gesprek achter gesloten deuren, maar de organisatie heeft dat geweigerd. Wel hebben ze een petitie ingediend met 90.000 handtekeningen, die oproept tot het afleggen van meer verantwoording van seksistisch gedrag in het parlement.