Corona of niet, hier staken zelfs de artsen in ziekenhuizen

Video

Dave Roelvink rekent af met ‘kwal’ Sander Schimmelpenninck

Sander Schimmelpenninck laat zich in een column kritisch uit over Dave Roelvink, die volgens de oud-hoofdredacteur van de Quote te veel op een drugsdealer zou willen lijken. In de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538 reageert de zoon van volkszanger Dries Roelvink op de commotie.